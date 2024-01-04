Microsoft добавит клавишу подключения нейросети

Компания Microsoft анонсировала внесение изменений в стандартную клавиатуру своих фирменных компьютеров на основе операционной системы Windows 11.

В нее добавят клавишу искусственного интеллекта Copilot, которая будет располагаться рядом с клавишей Windows, сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди в официальном блоге компании.

По его словам, это будет первое за 30 лет значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. «Мы верим, что это позволит людям легче участвовать в трансформации искусственного интеллекта», — уточнил представитель Microsoft.

Copilot основан на модели GPT-4, он распознает любые текстовые команды и взаимодействует с ОС. Например, можно запросить поиск нужных файлов на компьютере, а также изменить системные параметры. Помощник также умеет создавать презентации.