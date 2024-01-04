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Маркетплейсам разработают ГОСТ

Источник:
ТАСС
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Росстандарт разработает ГОСТ для маркетплейсов, сообщил глава федерального агентства Антон Шалаев.

«У нас сейчас идет работа над ГОСТом для маркетплейсов, для электронной торговли. Внесены уже изменения в базовый ГОСТ по торговле, где введено понятие "интернет-торговля" и так далее», — сказал Шалаев.

Глава Росстандарта сообщил, что помимо этого, активно проводится борьба с фальсификацией продукции, представленной на маркетплейсах. В частности, речь идет о новых стандартах для исследования меда в целях обнаружения наличия непищевых добавок, заменителей натуральных продуктов сахарными сиропами.

Росстандарт и его подведомственные организации начали на местах непосредственно оказывать полное содействие в первую очередь промышленным предприятиям новых регионов по вопросам, связанным с метрологией, стандартизацией, сертификацией, испытаниями продукции.

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