Wildberries запустил «WB Кошелек» для оплаты товаров

Wildberries запустил «WB Кошелек», с помощью которого клиенты могут оплачивать товары на маркетплейсе, сообщается на сайте «Вайлдберриз Банка».

Клиенты могут открыть анонимный электронный кошелек, максимальный остаток которого не должен превышать 15 тысяч рублей. Пополнить такой счет можно с помощью СБП по номеру телефона.

При этом общий лимит на все операции по такому счету составляет 40 тысяч рублей в месяц, а вывести деньги с анонимного электронного кошелька невозможно. Оплата с его помощью позволит получать дополнительные скидки.

Также можно пройти упрощенную идентификацию через Единый портал Госуслуг в разделе «Баланс» личного кабинета маркетплейса Wildberries или приложении Balance Pay, отмечается в сообщении.

В этом случае максимальный остаток на кошельке не должен быть больше 60 тысяч рублей, а месячный лимит по операциям составляет 200 тысяч рублей. С такого счета вывести средства можно с помощью СБП.