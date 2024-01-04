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SpaceX запустит спутниковую связь для смартфонов

Источник:
Spaceflightnow
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Компания SpaceX расширит спутниковую группировку Starlink новыми спутниками. Вывод на орбиту дополнительного оборудования позволит обеспечить прямой подключение смартфонов к «космическому» интернету.

Новая технология позволит уменьшить число мертвых зон, где не работает сотовая связь. Запуск новых спутников позволит иметь устойчивую связь в любой точке нашей планеты. На старте скорость обмена данными составит 7 Мбит/сек.

По оценке владельца SpaceX Илона Маска, технология не будет конкурировать с уже действующими наземными сотовыми сетями — фактически она станет их дополнением и будет использоваться только в труднодоступных для оператора местах.

Изначально SpaceX планировала запустить новую возможность в декабре 2023 года, но затем дата была перенесена. Ожидается, что отправка текстовых сообщений будет доступна уже в начале 2024 года, а голосовая связь и доступ к интернет-ресурсам — в 2025 году.

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