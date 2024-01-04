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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин подписал указ о получении гражданства участниками СВО

Источник:
ТАСС
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Иностранцы, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в российской армии, смогут в упрощенном режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. На получение гражданства смогут претендовать и члены их семей.

Согласно документу, подать заявление о приеме в российское гражданство также получат возможность иностранцы, уволенные в период спецоперации на Украине с военной службы в армии РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Принимавшие участие в военной операции в составе российских воинских формирований иностранцы после получения гражданства уже не могут быть выданы на родину, где им грозило бы уголовное преследование, пояснил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Представители всех названных выше категорий смогут подавать заявления на получение российского гражданства без соблюдения общих правил — в частности, не сдавая экзамены на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства.

На них также не распространяется требование о постоянном проживании в России на основании вида на жительство в течение пяти лет. Кроме того, основанием для отказа в предоставлении гражданства для таких иностранцев не может быть наличие неснятой или непогашенной судимости или участие в вооруженных конфликтах.

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Оборона #Армия #Россия
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