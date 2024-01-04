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Инструкторам автошкол разрешат сидеть рядом с учениками на экзамене

Источник:
ТАСС
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МВД России предложило разрешить инструкторам автошкол сидеть на пассажирском месте во время экзамена на права.

Согласно действующему регламенту, сидеть за дублирующими педалями может только принимающий экзамен инспектор ГИБДД.

В проекте нового регламента говорится, что инструктор сможет вмешаться в управление авто для предотвращения аварии, а инспектор должен контролировать действия и водителя, и инструктора.

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.

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