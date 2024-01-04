Инструкторам автошкол разрешат сидеть рядом с учениками на экзамене

МВД России предложило разрешить инструкторам автошкол сидеть на пассажирском месте во время экзамена на права.

Согласно действующему регламенту, сидеть за дублирующими педалями может только принимающий экзамен инспектор ГИБДД.

В проекте нового регламента говорится, что инструктор сможет вмешаться в управление авто для предотвращения аварии, а инспектор должен контролировать действия и водителя, и инструктора.

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав.