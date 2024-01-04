Переданные ВСУ немецкие танки Leopard плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ на запорожском направлении.

«Те же Leopard тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают», — рассказал офицер в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что российские машины не боятся ни грязи, ни слякоти, что позволяет танковым подразделениям без ограничений действовать в любую погоду и преодолевать самые сложные дороги.

Танкисты ВС РФ на запорожском направлении ранее получили модернизированные Т-80БВМ — эти танки оснащены новой системой связи и усиленной защитой от вражеских FPV-дронов, а также имеют мощные двигатели и высокую проходимость.