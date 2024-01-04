НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи

Источник:
Sibnet.ru
537 7

Переданные ВСУ немецкие танки Leopard плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ на запорожском направлении.

«Те же Leopard тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают», — рассказал офицер в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что российские машины не боятся ни грязи, ни слякоти, что позволяет танковым подразделениям без ограничений действовать в любую погоду и преодолевать самые сложные дороги.

Танкисты ВС РФ на запорожском направлении ранее получили модернизированные Т-80БВМ — эти танки оснащены новой системой связи и усиленной защитой от вражеских FPV-дронов, а также имеют мощные двигатели и высокую проходимость.

Тема: Военная операция на Украине
Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село
Зеленский определил изоляцию Крыма главной целью на 2024 год
Выросло число жертв обстрела Белгорода
Украинские и российские солдаты в зоне СВО вместе спели «Катюшу»
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (7)
Картина дня
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
Украина признала отсутствие плана «Б» при сокращении помощи Запада
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
48
Британский генерал заявил о неизбежной победе России
32
Украина нанесла удар по центру Белгорода
20
Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу
18
Боеприпас нештатно сошел с самолета ВКС на воронежское село
17
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором