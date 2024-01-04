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Госдолг США установил новый рекорд

Источник:
«Интерфакс»
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Объем государственного долга США превысил 34 триллиона долларов, это новый рекорд, следует из опубликованных данных американского Минфина.

Как отмечают эксперты, госдолг США растет более высокими темпами, чем предполагалось ранее, опережая плановые показатели на несколько лет. Триггером послужила пандемия коронавируса, вынудившая правительство привлекать крупные займы для стабилизации экономики.

Однако последствием стали всплеск инфляции и повышение процентных ставок, что спровоцировало последующее наращивание долгов. В пересчете на душу населения сегодня каждый гражданин США должен около 100 тысяч долларов.

«До сих пор Вашингтон тратил деньги так, как если бы у него были неограниченные ресурсы. Но суть в том, что бесплатного обеда не бывает, и я думаю, что перспективы довольно мрачные», — уточнила профессор экономики в Университете Лойола Мэримаунт Сун Вон Сона.

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