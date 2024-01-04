Раскрыты детали дизайна новой «Волги»

Автомобильный бренд «Волга» получит современный дизайн, однако логотип на машинах останется прежним, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, производство машины планируется начать в середине 2024 года на площадке Нижегородского автомобильного кластера, в настоящее время все договоренности находятся на финальной стадии.

Мантуров отметил, что у автомобиля «будет абсолютно современный облик», а логотип останется прежним — изображение оленя. Кроме того, решетка радиатора нового автомобиля будет иметь сходство с классической «Волгой».

Собирать новые «Волги» будут на автозаводе в Нижнем Новгороде. Индустриальным партнером по производству выбран зарубежный автопроизводитель, однако его название не раскрывается. Скорее всего, он представляет Китай.