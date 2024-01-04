Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Умер автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов, сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН», — отмечается в сообщении.

Запашный уточнил, что Агафонов руководил сборной КВН Большого Московского цирка и добавил, что с ним всегда было приятно работать. Причина смерти не уточняется, Агафонову было всего 40 лет.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды «Раисы», в которой он был художественным руководителем.