НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер звезда КВН Станислав Агафонов

Источник:
Sibnet.ru
459 0

Умер автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу «Comedy Баттл» Станислав Агафонов, сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН», — отмечается в сообщении.

Запашный уточнил, что Агафонов руководил сборной КВН Большого Московского цирка и добавил, что с ним всегда было приятно работать. Причина смерти не уточняется, Агафонову было всего 40 лет.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН вместе с команды «Раисы», в которой он был художественным руководителем.

Еще по теме
Иноагент Земфира похвасталась свободой из Парижа
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»
Чичерина устроила камуфляжную вечеринку в зоне СВО
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
Украина признала отсутствие плана «Б» при сокращении помощи Запада
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
МВД России ввело новые правила для мигрантов
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

-Керя-

Ничего скоро Пасха ! Барыги не дремлют.

ЕВПАТИЙ

Решили окончательно добить отечественного производителя.

pepelmetal

Да да, сразу после контротступления