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Украина признала отсутствие плана «Б» при сокращении помощи Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас нет плана "Б"», — признал Кулеба в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос о возможном резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Видеозапись размещена на сайте телекомпании.

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления на российские позиции. Несмотря на западную помощь, наступление оказалось безрезультатным, российские войска отбросили ВСУ по всем направлениям.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны.

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