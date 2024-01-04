МВД России ввело новые правила для мигрантов

МВД ввело новые правила для мигрантов, которые намерены работать на территории России.

В частности, при трудоустройстве или оформлении патента все иностранцы и лица без гражданства будут обязаны заполнять специальную форму — уведомление. Новая норма начинает действовать с 7 января 2024 года.

Уведомление заполняется на русском языке, от руки или на компьютере. К документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ, отмечается в новой норме.

В самом уведомлении необходимо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.

Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, подается в территориальный отдел МВД лично или по почте, а в цифровом формате — через портал «Госуслуги».