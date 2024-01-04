НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

МВД России ввело новые правила для мигрантов

Источник:
ТАСС
1234 2

МВД ввело новые правила для мигрантов, которые намерены работать на территории России.

В частности, при трудоустройстве или оформлении патента все иностранцы и лица без гражданства будут обязаны заполнять специальную форму — уведомление. Новая норма начинает действовать с 7 января 2024 года.

Уведомление заполняется на русском языке, от руки или на компьютере. К документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ, отмечается в новой норме.

В самом уведомлении необходимо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.

Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, подается в территориальный отдел МВД лично или по почте, а в цифровом формате — через портал «Госуслуги».

Еще по теме
ОСАГО и штрафы: что изменится для автомобилистов в 2024 году
Биометрия появится в новых внутренних паспортах россиян
Как правильно перевозить пиротехнику
Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Маск дал характеристику 2024 году
ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
Обсуждение (2)
Картина дня
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
Украина признала отсутствие плана «Б» при сокращении помощи Запада
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
МВД России ввело новые правила для мигрантов
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

-Керя-

Ничего скоро Пасха ! Барыги не дремлют.

ЕВПАТИЙ

Решили окончательно добить отечественного производителя.

pepelmetal

Да да, сразу после контротступления