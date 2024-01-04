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Ивлеева перестала выходить в соцсети после скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Насти Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева перестала публиковать посты в соцсетях после скандала с «голой» вечеринкой.

Последняя публикация Ивлеевой была сделана в телеграм-канале 30 декабря. Она была посвящена трагедии в Белгороде.

Телеграм-канал «Светские хроники» со ссылкой на источник сообщил, что у блогера началась анорексия из-за сильных переживаний. И ее вес стал меньше 45 килограммов.

Ивлеева оказалась в центре скандала после организации «голой» вечеринки. Девушку обвинили в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАп РФ) и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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