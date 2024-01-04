Лавров назвал свои любимые блюда

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей.

«Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. Из первых — борщ, конечно», — сказал дипломат, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Лавров пошутил, что сегодня идет борьба в вопросе, кому же на самом деле принадлежит борщ. «Сейчас битва идет, кому борщ принадлежит как наследие человечества — нам, Украине или Белоруссии», — отметил министр.

Также в беседе с Анастасией Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Министр спросил у ребенка, какой язык он изучает, на что девочка ответила, что английский. Глава российского МИД в ответ назвал английский полезным языком.