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Лавров назвал свои любимые блюда

Источник:
ТАСС
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его любимыми блюдами являются борщ и пельмени с уксусом и горчицей.

«Пельмени, но не со сметаной, а с уксусом и горчицей. Из первых — борщ, конечно», — сказал дипломат, отвечая на вопрос девочки Анастасии из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Лавров пошутил, что сегодня идет борьба в вопросе, кому же на самом деле принадлежит борщ. «Сейчас битва идет, кому борщ принадлежит как наследие человечества — нам, Украине или Белоруссии», — отметил министр.

Также в беседе с Анастасией Сергей Лавров заявил, что отказываться от английского языка глупо. Министр спросил у ребенка, какой язык он изучает, на что девочка ответила, что английский. Глава российского МИД в ответ назвал английский полезным языком.

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