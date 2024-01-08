Трассы в Алтайском крае перекрыли из-за метели

Ограничение для движения автомобилей ввели в Алтайском крае на участке трассы К-03 протяженностью около 70 километров из-за метели, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Трасса К-03 перекрыта на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска. Кроме этого, перекрыта трасса «К-09» на участке от населенного пункта Курья до границы с Казахстаном, отмечается в сообщении.

К расчистке региональных и федеральных автомобильных дорог привлечено более 190 единиц дорожной техники и 116 рабочих. Однако на некоторых участках работу осложняют сильный ветер и метель.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 8-9 января. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, снег, метель, гололед, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.