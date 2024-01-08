НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трассы в Алтайском крае перекрыли из-за метели

Источник:
Sibnet.ru
276 0

Ограничение для движения автомобилей ввели в Алтайском крае на участке трассы К-03 протяженностью около 70 километров из-за метели, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Трасса К-03 перекрыта на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска. Кроме этого, перекрыта трасса «К-09» на участке от населенного пункта Курья до границы с Казахстаном, отмечается в сообщении.

К расчистке региональных и федеральных автомобильных дорог привлечено более 190 единиц дорожной техники и 116 рабочих. Однако на некоторых участках работу осложняют сильный ветер и метель.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 8-9 января. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, снег, метель, гололед, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.

Еще по теме
Российский самолет уронил бомбу над городом ЛНР
Стала известна причина смерти молодой шорт‑трекистки Середы
Российская шорт-трекистка умерла в 20 лет
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
смотреть все
ЧП #Происшествия #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием
Российский самолет уронил бомбу над городом ЛНР
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
46
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
38
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
26
Залужный позвал на фронт воевать депутатов Верховной Рады
26
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах