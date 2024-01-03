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Первая партия турецких яиц прибыла в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Турция поставила в Россию первую партию яиц в среду, 3 января, — более 310 тысяч штук, сообщил Россельхознадзор.

Партию весом почти в 20 тонн ввезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». 

Экономист Леонид Холод прогнозировал, что турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января.

По мнению экономиста Анастасии Прикладовой, десяток яиц из Турции будут продавать по 90 рублей. 

Пошлины на ввоз куриных яиц обнулили с 1 января 2024 года. Это сделано для стабилизации цен на продукт в стране. По данным Росстата, яйца в годовом выражении подорожали на 40,3%.

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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???