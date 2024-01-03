Первая партия турецких яиц прибыла в Россию

Турция поставила в Россию первую партию яиц в среду, 3 января, — более 310 тысяч штук, сообщил Россельхознадзор.

Партию весом почти в 20 тонн ввезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».

Экономист Леонид Холод прогнозировал, что турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января.

По мнению экономиста Анастасии Прикладовой, десяток яиц из Турции будут продавать по 90 рублей.

Пошлины на ввоз куриных яиц обнулили с 1 января 2024 года. Это сделано для стабилизации цен на продукт в стране. По данным Росстата, яйца в годовом выражении подорожали на 40,3%.