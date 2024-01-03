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Сжегшую паспорт блогершу отправили под домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Евгения Хоффман на суде по избранию меры пресечения
Фото: © Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Блогер Евгения Хоффман, сжегшая на камеру паспорт РФ, отправлена под домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Девушка сожгла российский паспорт в новогоднюю ночь в Брянске. Видео с этим действием распространилось по Сети. В некоторых телеграм-каналах писали, что блогер сожгла паспорт якобы «в пользу ВСУ». Сама она заявила, что это был недействительный документ с «уродской фоткой».

Было возбуждено дело по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом России).

Также блогеру вменяется причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ). За несколько дней до инцидента с паспортом Хоффман сломала нос подруге.

Девушка по 2 февраля пробудет по месту прописки — в Дятьково Брянской области. Ей также запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

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