Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина

Публикации телеграм-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина «по мировой безопасности» не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это фейк», — сказал Песков РИА Новости.

В телеграм-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова был опубликован пост, в котором сообщалось, что завтра-послезавтра Путин может сделать «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу».

Уточнялось, что это будет не ультиматум, «но жесткое по своим параметрам» заявление.

Путин высказывался о конфликте на Украине 1 января. Он сказал, что Россия хочет как можно быстрее его завершить, но только на своих условиях.