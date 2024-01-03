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Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Публикации телеграм-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина «по мировой безопасности» не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Это фейк», — сказал Песков РИА Новости.

В телеграм-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова был опубликован пост, в котором сообщалось, что завтра-послезавтра Путин может сделать «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу».

Уточнялось, что это будет не ультиматум, «но жесткое по своим параметрам» заявление.

Путин высказывался о конфликте на Украине 1 января. Он сказал, что Россия хочет как можно быстрее его завершить, но только на своих условиях.

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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???