Выбрано имя для маленькой панды из Московского зоопарка

Малышку-панду, родившуюся в Московском зоопарке, назвали Катюшей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Имя для панды выбирали голосованием. Из 10 предложенных лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и Катюша. Последний вариант победил с небольшим отрывом.

Родившемуся в Московском зоопарке детёнышу панды сейчас четыре месяца. Весит Катюша 8,67 килограмма, длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра.

«Катюша научилась доверять людям — и даже перестала на них «лаять». То есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения», — написал Собянин в личном блоге.