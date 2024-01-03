МВД предложило изменения в экзамен для мотоциклистов

МВД предложило изменить упражнения для проведения экзамена на право управления мотоциклами (категория А, М и А1), следует из приказа ведомства.

МВД считает, что упражнение на парковку следует заменить проверкой навыков езды по колее, приводит ТАСС приказ ведомства.

В упражнениях для проведения экзамена откажутся от испытания «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места». Оно предусматривает заезд на парковочное место, а потом от кандидата в водители требовалось вручную откатить мотоцикл в расположенный рядом так называемый бокс.

Вместо этого будет упражнение «Колейная доска». Кандидат в водители должен проехать по «колейной доске», не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки, а затем остановиться перед линией «Стоп», включив нейтральную передачу. Такое упражнение до 2016 года предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом, но потом было исключено.

Планируется, что новый административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений вступит в силу с 1 апреля 2024 года.