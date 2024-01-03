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Фильм «Жанна Дюбарри» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Телепремьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом состоится в среду, 3 января, на телеканале ТНТ.

Главная героиня фильма — Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия. Она выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье.

Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий — Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает ее своей официальной фавориткой. Но никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

В фильме снялись Джонни Депп, Майвенн Ле Беско, Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн, Мельвиль Пупо, Робен Ренуччи, Марианн Басле, Паскаль Греггори, Каролин Шаньоллю.

Посмотреть фильм «Жанна Дюбарри» в среду, 3 января, в 22.05 на телеканале ТНТ.

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