Сексолог подсказал способы увеличить член без операций

Способы увеличить половой член без операции связаны с внешним видом мужчины, о методах рассказал секс-эксперт Киван Уайли.

У мужчин, которых волнует размер пениса, обычно есть проблемы с образом собственного тела в целом. Поэтому стоит привести себя в спортивную форму и, в частности избавиться от пивного, который может мешать оценить длину полового члена по достоинству, цитирует эксперта The Sun.

Еще один способ — сделать интимную прическу. При небольших размерах члена лучше коротко стричь лобковые волосы, чтобы они не закрывали длину органа.

Уайли раскритиковал лосьоны с гормонами, которые якобы способны сделать пенис больше. По его словам, доказательств их работы нет.

Сексолог предупредил, что установка растяжителей на пенис и использование помп могут быть опасна для здоровья — они способны нанести травмы.