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Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка, обвиняемая в сожжении паспорта РФ
Фото: © СК РФ

Возбуждено уголовное дело на 22-летнюю девушку, которая сожгла паспорт в Брянске в новогоднюю ночь, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, рано утром 1 января жительницы Москвы «совершила надругательство над государственным гербом <…>, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения».

Дело возбуждено по ст. 329 УК (надругательство над государственным гербом России). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

По данным телеграм-канала Baza, паспорт сжигала блогерша Евгения Хоффман. Она заявила, что сожженный паспорт недействителен, и в нем была «уродская фотка», а недавно она получила новый. В провоенных телеграм-каналах писали, что девушка сожгла паспорт якобы «в пользу ВСУ».

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