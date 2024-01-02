Возбуждено дело на сжегшую паспорт блогершу

Возбуждено уголовное дело на 22-летнюю девушку, которая сожгла паспорт в Брянске в новогоднюю ночь, сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, рано утром 1 января жительницы Москвы «совершила надругательство над государственным гербом <…>, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения».

Дело возбуждено по ст. 329 УК (надругательство над государственным гербом России). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

По данным телеграм-канала Baza, паспорт сжигала блогерша Евгения Хоффман. Она заявила, что сожженный паспорт недействителен, и в нем была «уродская фотка», а недавно она получила новый. В провоенных телеграм-каналах писали, что девушка сожгла паспорт якобы «в пользу ВСУ».