Прояснилась судьба выпущенных Lada X‑Cross 5

Партия кроссоверов Lada X-Cross 5, продажи которых так и не стартовали в 2023 году, доставлены одному из дилеров в Тольятти. Скорее всего, машины достанутся корпоративным автопаркам.

Все собранные в Санкт-Петербурге Lada X-Cross 5 — а это около 120 машин — вывезены в Тольятти, сообщил паблик Avtograd news со ссылкой на источники.

Сейчас автомобили проходят предпродажную подготовку, им меняют летнюю резину на зимнюю. Это может указывать на то, что эти машины будут использовать в корпоративных автопарках в качестве служебных автомобилей.

По данным инсайдеров, сейчас на заводе в Санкт-Петербурге, собирают кроссоверы в сотрудничестве с другим производителем из Поднебесной.

Lada X-Cross 5 — китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком. Их производство стартовало летом 2023 года, но в намеченные сроки новинка не появилась в продаже. Появилась информация о разногласиях между АвтоВАЗом и его китайским партнером. С сайта компании модель убрали.