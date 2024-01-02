«Холоп 2» обошел «Чебурашку» по сборам 1 января

Комедия «Холоп 2» заработала за первый день проката 295 миллионов рублей, обогнав прошлогоднего «Чебурашку».

«Холоп 2» сразу возглавил топ-5 самых кассовых релизов для 1 января за всю историю российского проката. Фильм заработал на 24% больше «Чебурашки», показав при этом невероятную среднюю заполняемость в 81 человек на сеанс, отметил «Бюллетень кинопрокатчика».

Еще одна новинка — «Бременские музыканты» — заработала за день 199 миллионов рублей и попала на третье место в топ-5 самых кассовых фильмов 1 января, обогнав «Последнего богатыря: Корень зла» и «Холопа».

«Холоп 2» — продолжение комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Перевоспитавшийся мажор Гриша будет наставлять на путь истинный наглую Катю. К ролям вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Мария Миронова. В роли мажорки — Аглая Тарасова.

«Бременские музыканты» — музыкальная сказка, основанная на одноименных мультфильмах. Трубадуром стал Тихон Жизневский. Осла, Пса, Петуха и Кошку сыграли актеры в гриме, их образы после публикации первого трейлера зрители назвали отталкивающими.