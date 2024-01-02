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Приготовленные на Новый год салаты уже испортились

Источник:
Sibnet.ru
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Салат
Фото: © ru.freepik.com

Жизнь новогодних салатов коротка, все, что было приготовлено к праздничной ночи, уже испортилось, сообщил Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Салаты из сырых овощей или фруктов, а также с добавлением мяса, птицы, копченостей могут храниться 18 часов, после заправки – только 12.

Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки «живут» всего шесть часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки можно употреблять в течение 12 часов.

«Долгожителями» можно считать салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — они хранятся 36 часов.

Не съеденные вовремя салаты придется выбросить, даже если их внешний вид и запах будет казаться нормальными.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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