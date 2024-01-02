Киркоров заявил о немереном числе врагов

Певец Филипп Киркоров в новогоднем поздравлении заявил, что врагов у него «немерено», а 2023 год «расставил многое на свои места».

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — сказал Киркоров в поздравлении, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Певец отметил, что если все было бы позитивным, то жизнь бы стала неинтересной. Он добавил, что люди начинают ценить самые элементарные вещи тогда, когда их опускают с небес на землю.

Киркоров стал одним из наиболее отмененных артистов после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Его выступление на мероприятии «Зимнее Show» 1 января на «Live арене» было отменено. Артиста вырезали из шоу «Маска» на НТВ, из «Песни года», фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все».