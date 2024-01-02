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Самолет загорелся при посадке в Японии, все спаслись. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в токийском аэропорту Ханэда. Пассажиры и члены экипажа успешно эвакуировались с объятого пламенем лайнера.

Лайнер столкнулся с военно-транспортного самолетом, подтвердила береговая охрана Японии.

С пассажирского самолета успешно эвакуировали 367 пассажиров и 12 членов экипажа, сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя авиакомпании.

На борту самолета японской береговой охраны находились шесть человек. По предварительным данным, только один смог эвакуироваться.

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Топ комментариев

pepelmetal

"Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате...

pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.