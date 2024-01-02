Самолет загорелся при посадке в Японии, все спаслись. ВИДЕО

Самолет Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в токийском аэропорту Ханэда. Пассажиры и члены экипажа успешно эвакуировались с объятого пламенем лайнера.

Лайнер столкнулся с военно-транспортного самолетом, подтвердила береговая охрана Японии.

С пассажирского самолета успешно эвакуировали 367 пассажиров и 12 членов экипажа, сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя авиакомпании.

На борту самолета японской береговой охраны находились шесть человек. По предварительным данным, только один смог эвакуироваться.