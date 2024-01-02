Иноагент Земфира похвасталась свободой из Парижа

Певица Земфира (признана иноагентом в России) поздравила поклонников с Новым годом, поделилась творческими планами и похвасталась своим самочувствием.

«Живу хорошо, выгляжу хорошо. Париж стал моим домом. Вот так. И самое главное — я очень свободна», — написала Земфира в соцсети.

Певица также поделилась творческими планами. Она сообщила, что в 2024 году у нее будет много концертов в разных частях планеты. А также выйдет новый альбом, который ей очень нравится.

«Только что я его прослушала (альбом) и завидую вам, хотя после "Спасибо" остерегаюсь хвалить свои работы. Вот и эту не хвалю, но она классная», — поделилась певица.

Певица Земфира уехала из России после начала военной спецоперации. Ее признали иноагентом в феврале 2023 года с формулировкой «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах». Артистка подавала в суд, чтобы оспорить статус иноагента, но ее иск не удовлетворили.