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Лазарев спел «Седую ночь» на французском

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «Седая ночь» Юрия Шатунова прозвучала на французском языке в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Ее спел Сергей Лазарев.

По сюжету фильма, герои путешествуют во времени, пытаясь вернуть Ивана Грозного в свою эпоху. В один момент они попадают к королю Франции Людовику XVI, которого сыграл звезда «Слова пацана» Никита Кологривый.

В эпизоде с Людовиком сделана отсылка к сериалу, в котором «Седая ночь» была главной музыкальной темой.

Фильм «Иван Васильевич меняет все» собрал все тренды уходящего года. Это сериал «Слово пацана» и «голая» вечеринка Ивлеевой. Из-за последней создателям фильма пришлось переснимать комедии, чтобы заменить Филиппа Киркорова и Анну Асти.

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