Загитова объяснила появление слова «безызбежность»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем телеграм-канале объяснила, как придумала слово «безызбежность».

Спортсменка уточнила, что забавная оговорка стала результатом желания соединить слова «неизбежно» и «безысходность». «Как бы я это, видимо, совместилась, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, я взяла это слово оттуда», — сказала она.

Оговорка фигуристки разошлась по СМИ, над ней стали подшучивать пользователи соцсетей. После этого Загитова сделала мерч «Безызбежность», который стал необычайно популярен и был распродан в первый же день.

Впервые Загитова произнесла слово «безызбежно» летом 2023-го в студии перед матчем Sochi Hockey Open-2023. Впоследствии оно стало мемом. При этом слово есть в первом издании словаря живого великорусского языка Владимира Даля, однако считается устаревшим.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.