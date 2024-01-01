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Россияне впервые заплатят налог на вклады

Источник:
РБК
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Россиян в 2024 году впервые обяжут оплатить налог на процентные доходы по вкладам физических лиц в банках.

НДФЛ на такие виды доходов был введен еще в 2020 году, но срок уплаты сдвинулся из-за кризиса. Сбор коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получил процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

При расчете налога будут учитываться процентные доходы физического лица, полученные за 2023 год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения.

Если процентные доходы вкладчика за прошлый год превышают пороговое значение, то НДФЛ по ставкам 13 или 15% в зависимости от уровня годового дохода гражданина облагается сумма дохода за вычетом 150 тысяч рублей.

Декларировать такие доходы не потребуется. До 1 февраля 2024 года кредитные организации должны будут направить в ФНС информацию о суммах выплаченных процентов, причитающихся каждому вкладчику. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2024 года.

Под налогообложение не попадут доходы, которые получены по вкладам с доходностью ниже 1%. Также налог не потребуется платить по тем вкладам, которые появились у клиента в качестве наследства.

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