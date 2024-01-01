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Астролог составил политический гороскоп 2024 года

Источник:
«Комсомольская правда»
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Ректор Академии астрологии Михаил Левин составил политический гороскоп на 2024 год. Согласно предсказаниям астролога, наступивший год станет периодом больших напряжений и перемен.

По словам Левина, в 2024 году наблюдается гармоничный аспект Нептуна и Плутона — так называемый секстиль. Это планеты поколений, которые отвечают за общемировые процессы. В прошлом веке такое расположение планет наблюдали с 1943 до 1992 года.

«Секстиль Нептуна к Плутону удержал человечество от ядерной войны, смягчая все обострения, хотя послевоенный мир был расколот. Сейчас этот аспект возобновляется и продлится до 2038 года. Он предохраняет нашу цивилизацию», — отметил астролог.

С 2024 года начнется гармонизация мирового порядка, при этом изменения знака Плутона приведет к значительной политический встряске. Кроме того, через три года Уран войдет в Близнецы, что может отразиться на территориальных трансформациях стран.

Согласно прогнозу Левина, в США произойдет большой конфликт, вызванный президентскими выборами. Их результаты будут под сомнением, при этом действующий глава государства Джо Байден уйдет из политики.

Во Франции начнутся протесты, связанные с помощью Украине. На Ближнем Востоке сохранится напряженность, вызванная вторжением Израиля в сектор Газа. Самым спокойным регионом окажется Азия — ей предстоит стабильное развитие, а «локомотивом» этого процесса станет Китай.

Что в России

Левин предсказывает, что конфликт России и Украины затянется до 2026 года. При этом Запад будет поддерживать его «вялотекущее» состояние, однако в итоге украинская экономика полностью разрушится, а Россию ждет экономический подъем.

Перестройка российской экономики приведет к серьезным изменениям, которые будут продолжаться несколько лет. После этого Москва полностью избавится от негативного влияния западных санкций.

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Политика #Мир
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