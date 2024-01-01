Путин пожелал завершить конфликт на Украине быстро

Россия желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях, заявил президент Владимир Путин в ходе посещения военнослужащих в госпитале имени Вишневского.

«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», — сказал глава государства, но предупредил, что мирные переговоры и окончание боевых действий возможны исключительно на российских условиях.

По словам Путина, у России «нет желания воевать бесконечно», однако она не собирается «сдавать свои позиции». Сейчас на Западе меняется риторика относительно конфликта на Украине, там тоже ищут пути его завершения.

«Суть проблемы не в Украине. А в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот, в чем проблема. Но у них ничего не получится. Это просто исключено. Просто абсолютно исключено», — добавил президент РФ.