Стартовал розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Праздничный розыгрыш «Русское лото» под названием «Новогодний миллиард» стартовал в прямом эфире телеканала НТВ.

Кроме этого, трансляция шоу в прямом эфире доступна на YouTube-канале«Столото», а также в официальных сообществах официального распространителя лотереи в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

В 2024 году в новогоднем тираже №1526 гарантированно разыграют более 2 миллиардов рублей — один миллиард с вероятностью 60% получит единственный победитель, также главный приз может достаться двум или даже трем счастливчикам.

Кроме этого, будут разыграны сто призов по миллиону рублей. Все результаты розыгрыша опубликуют на сайте «Столото» через несколько часов после завершения праздничной программы.

В студии присутствуют миллионеры, которые выиграли крупные призы «Новогоднего миллиарда» в прошлом году. За соблюдением правил следят члены лотерейной комиссии.