Раскрыто предсказание Жириновского на 2024 год

Стало известно предсказание бывшего председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского на 2024 год — политик полагал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет, так как государство войдет в фазу острого кризиса.

По словам Жириновского, причиной проблем в Соединенных Штатах станут межнациональные противоречия внутри страны. Запущенный процесс приведет к распаду США, данные событие станет не менее крупным по масштабу, чем развал СССР, передает портал Gorodche.

Лидер ЛДПР часто делал неожиданные прогнозы, некоторые из которых сбылись с пугающей точностью. Например, Жириновский предсказал возвращение в состав России Крыма, конфликт из-за Донбасса и убийство оппозиционера Бориса Немцова.

Точность некоторых предсказаний Жириновского еще предстоит проверить. Так, политик в свое время предсказывал, что военный конфликт между Россией и Украиной утихнет до марта 2024 года.