Россия разбомбила украинскую фабрику дронов

Российские военные поразили предприятие по производству беспилотников ВСУ в районе города Чугуев Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар наносился ракетными войсками, артиллерией и дронами, отмечается в сообщении. Также под огонь попали четыре склада топлива ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области.

Кроме этого, российская авиация нанесла удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами, которые являются носителями дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Сирены воздушной тревоги 1 января прозвучали на всей территории Украины. В результате ударов российской армии по стратегической инфраструктуре в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура, в Днепропетровске загорелось промышленное предприятие.