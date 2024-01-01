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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия разбомбила украинскую фабрику дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные поразили предприятие по производству беспилотников ВСУ в районе города Чугуев Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар наносился ракетными войсками, артиллерией и дронами, отмечается в сообщении. Также под огонь попали четыре склада топлива ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области.

Кроме этого, российская авиация нанесла удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами, которые являются носителями дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Сирены воздушной тревоги 1 января прозвучали на всей территории Украины. В результате ударов российской армии по стратегической инфраструктуре в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура, в Днепропетровске загорелось промышленное предприятие.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Uynachalnica

"Сразу после атаки в городе заработали сирены ракетной опасности." - сразу ПОСЛЕ их включать поздно!...

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???