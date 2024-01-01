Российские военные нанесли удары возмездия за обстрел Белгорода

Российские военные нанесли серию мощных ракетных ударов по позициям ВСУ, которые стали актом возмездия за обстрел украинскими военными мирных объектов в Белгороде.

«В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, высокоточным ракетным ударом поражен бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас», сообщает Минобороны РФ. В нем дислоцировались сотрудники Главного управления разведки и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.

По данным российских военных, в отеле находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Другая серия ударов высокоточных ракет была выпущена по зданию службы безопасности Украины в Харьковской области. В результате этих ударов были ликвидированы представители руководящего состава СБУ.

Также высокоточными ударами удалось поразить филиал национального центра управления космическими средствами, расположенный в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Установлено, что он использовался ВСУ для ведения разведки.