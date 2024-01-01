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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вступил в силу закон о повышении призывного возраста

Источник:
Sibnet.ru
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Вступил в силу российский закон, согласно которому с 1 января 2024 года верхняя граница возраста для призыва на срочную службу увеличена с 27 до 30 лет. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Повышение призывного возраста будет одномоментным, без поэтапного изменения. Нижняя граница по-прежнему составляет 18 лет — в ходе обсуждения закона отмечалось, что очень много ребят хотят пойти служить именно с этого возраста.

Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, зачисляются в запас и не попадают под призыв в 2024 году. Новые правила коснутся только тех, кому 27 лет исполнится в 2024 году, следует из текста закона.

Россияне, которым не исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, будут подлежать призыву на военную службу до достижения 30-летнего возраста, то есть с достижения 29 лет начинается последний год, когда человека могут призвать.

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