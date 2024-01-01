Королева Дании отреклась от престола

Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила, что намерена отречься от престола 14 января 2024 года. Обращение королевы транслировал датский канал TV 2.

83-летняя королева передаст трон своему сыну кронпринцу Фредерику. Она пояснила, что задуматься о передаче престола сыну ее заставила перенесенная в прошлом году операция на спине.

«Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании», — сказала в обращении к нации королева.

Решение королевы отречься от престола нарушает традицию королевской семьи в Дании, которой придерживались многие поколения. Трон в этой стране переходит к наследнику только после смерти монарха. Маргрете II стала королевой в 1972 году, когда умер ее отец — король Фредерик IX.