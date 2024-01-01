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Социальный налоговый вычет увеличили россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне с 1 января 2024 года смогут получить увеличенные налоговые вычеты на социальные расходы, соответствующую поправку ранее внесли в Налоговый кодекс.

Так, с 1 января до 150 тысяч рублей повысился размер социальных налоговых вычетов на лечение, в том числе и членов семьи, а также покупку лекарств. До этого предельная сумма составляла 120 тысяч рублей.

В лимит, увеличенный до 150 тысяч рублей, также входят расходы на собственное образование, физкультурно-оздоровительные услуги, взносы на альтернативную государственной пенсию, на добровольное пенсионное страхование или страхование жизни, на оплату независимой оценки квалификации.

Помимо размера предельного налогового вычета в 13% на лечение, повысился лимит для вычетов по расходам на образование детей и подопечных с 50 тысяч рублей в прошлом году до 110 тысяч рублей с 1 января.

Основная цель закона — поддержать граждан, в первую очередь семьи с детьми, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны», — пояснил он.

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