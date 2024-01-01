Заработала программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. С ее помощью граждане смогут получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.

Закон о долгосрочных накоплениях предлагает гражданам не только регулярно вносить взносы в негосударственные пенсионные фонды, но и инвестировать «замороженные» с 2014 года пенсионные накопления.

Граждане и сейчас могут самостоятельно копить на пенсию, отчисляя деньги в негосударственный пенсионный фонд. Однако из 36 миллионов человек, застрахованных в 37 российских НПФ, по данным Центробанка, сами отчисления производят лишь порядка 6 миллионов человек.

Принять участие в программе долгосрочных сбережений смогут все россияне от 18 лет. Договор с НПФ заключается минимум на 15 лет. Выплаты можно начать получать не раньше чем через 15 лет или по достижении 60-летнего возраста у мужчин и 55-летнего — у женщин.

Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей по аналогии со страхованием 1,4 миллиона рублей на банковских вкладах, в отличие от денег на инвестиционных счетах, сохранность которых государство не гарантирует.

Если забрать деньги досрочно

Если забрать деньги из программы раньше 15 лет, то будет потерян не только доход, но и средства, полученные в рамках софинансирования от государства и переведенные в программу из накопительной части пенсии. Также участник программы не сможет получить налоговый вычет.

Участник программы вправе досрочно забрать всю сумму или часть накоплений без утраты процентного дохода только при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения, например при онкологии, инфаркте, инсульте.