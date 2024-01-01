Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной. Видеозапись опубликована на YouTube-канале его администрации.

«Знаю, что однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем он хочет быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ», — сказал Зеленский.

В середине декабря украинский президент сообщил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный обратились к нему с просьбой о мобилизации 500 тысяч человек. Тогда Зеленский отметил, что ему нужно больше аргументов для принятия такого решения.

Однако 26 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект о мобилизации. Поправки предусматривают снижение максимального призывного возраста с 27 до 25 лет, введение электронных повесток, исключение категории ограниченной годности к службе.