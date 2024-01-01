Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце

Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце зафиксирована в новогоднюю ночь, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Рекордный взрыв произошел на определенной области звезды из-за того, что в солнечной короне из-за движения солнечных пятен накопилась магнитная и электрическая энергия, отмечается в сообщении.

«Эта область еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и только сегодня появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно», — уточнили астрономы.

Вспышка может быть названа «событием исключительной силы», так как по мощности в текущем солнечном цикле превышает предыдущие рекорды вдвое. Предварительно ей присвоили балл X5.0, при этом предыдущий рекорд, зафиксированный 14 декабря 2023 года, составил X2.8.

При этом негативное влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как оно случилось на большом удалении от линии Солнце-Земля, на восточном крае звезды. Основным воздействием стали потоки жесткого рентгеновского излучения высокой мощности.