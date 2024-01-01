ТНТ высмеял Киркорова в фильме после «голой» вечеринки

Фильм «Иван Васильевич меняет все» пересняли после того, как участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой начали «отменять». ТНТ вырезал из новогодней комедии Анну Асти и Филиппа Киркорова, которого в придачу высмеял.

Фильм начинается с момента, как Шурик (Демис Карибидис) просыпается от звука смс-сообщения, в котором говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». Увидев смс, Шурик начинает кричать от ужаса.

Вместо Киркорова в эпизоде фильма про петровское время сняли Никиту Кологривого. Но упоминание о певце осталось. Про поп-короля вспомнили в эпизоде, когда Зина (Марина Кравец) переодевает Ивана Грозного (Тимур Батрутдинов) в одежду Шурика.

Грозный оказывается в цветном жилете и телесных колготках с узорами. «Как на нашего Киркорова похож», — шутит в этот момент Зина.

Анну Асти, которую тоже убрали из фильма из-за участия в «голой» вечеринке, заменили на Клаву Коку. Кроме этого, в эпизоде, где Грозному о современных знаменитостях рассказывает умная колонка, по логике должно было прозвучать имя певицы. Но вместо этого говорят, что дуэт Artik & Asti распался в 2021 году, а главной солисткой группы стала Seville.