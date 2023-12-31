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Как подарить электронный билет «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Когда до Нового года остаются считанные часы, часто возникают сложности с выбором подарка родственнику или другу. Искать его в магазине — уже нет времени, маркетплейсы не успеют привезти. Отличным вариантом на такой случай станет электронный лотерейный билет «Новогоднего миллиарда». Купить и виртуально подарить его можно за считанные секунды.

В 2024 году в «Новогоднем миллиарде» разыграют 2 миллиарда рублей — главный приз в размере 1 миллиарда рублей получит один или несколько счастливчиков. Розыгрыш праздничного тиража состоится в 15.30 по московскому времени 1 января 2024 года в прямом эфире телеканала НТВ.

Как купить электронный билет «Новогоднего миллиарда»

Как подарить один билет «Новогоднего миллиарда»

Опция «Купить в подарок» доступна при оплате билета на специальной странице «Столото» — чтобы воспользоваться ей, достаточно передвинуть соответствующий ползунок в настройках перед оплатой и ввести номер телефона получателя подарка. 

Билет
Фото: © Скриншот «Столото»

Минимально таким способом можно подарить один билет «Новогоднего миллиарда», максимально — тысячу билетов.

Как еще билеты «Новогоднего миллиарда» онлайн

Еще один способ подарить электронные билеты «Новогоднего миллиарда» — перейти на специальную страницу «Столото», где доступны подарочные наборы праздничной лотереи. Есть четыре варианта набора, они отличаются количеством билетов «Новогоднего миллиарда».

Подарочный сервис «Новогоднего миллиарда»
Подарочный сервис «Новогоднего миллиарда»
Фото: © скриншот сайта «Столото»

Минимальный набор состоит из трех подарочных билетов «Русского лото», он обойдется в 450 рублей. Также есть наборы из пяти и десяти билетов. Максимальный набор включает 20 электронных билетов «Новогоднего миллиарда», он стоит 3 тысячи рублей.

Электронные лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» можно купить на официальном сайте государственного распространителя лотерей stoloto.ru, а также в мобильном приложении «Столото».

Как подарить любой билет «Столото»

Чтобы купить лотерейный билет «Новогоднего миллиарда» (или любой другой лотереи) в подарок, можно воспользоваться сервисом «Подари билет» на сайте официального распространителя лотерей «Столото».

На главной странице нужно выбрать подарочный набор, их более 30. Пакеты билетов «Новогоднего миллиарда» называются «Тот самый Миллиард». Тираж выбранных билетов будет показан после добавления в корзину. Например, для «Новогоднего миллиарда» это будет тираж №1526.

Билеты из праздничного тиража «Новогоднего миллиарда» доступны в разных наборах — вместе с другими лотереями или по отдельности. Нужно отметить количество подарочных билетов или пакетов.

На следующем этапе остается выбрать открытку и придумать подпись, указать телефон получателя и оплатить подарок. Сразу после этого получателю на указанный номер придет СМС о подарке.

Варианты подарочных открыток «Столото»
Варианты подарочных открыток «Столото»
Фото: © скриншот сайта «Столото»

Даже если у человека, которому подарили лотерейные билеты, нет личного кабинета «Столото», он сможет сразу зайти в него по номеру телефона, после чего увидит подаренные билеты.

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«Новогодний миллиард»: как купить электронный лотерейный билет
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Жизнь #Деньги #Потребитель
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