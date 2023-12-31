Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород — это заранее спланированный теракт против мирного города, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Не менее 22 человек, в том числе 3 ребенка, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины центральной части Белгорода. Пострадали 109 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей», — приводит ТАСС слова полпреда, сказанные им созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Небензя указал также, что к организации этого теракта причастны «американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений». Дипломат подчеркнул, что киевский режим «открыто кичится использованием террористических методов как против своих, так и против российских граждан».

Небензя также отметил, что киевский режим, обстреливая российские города, в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей в угоду западным хозяевам.