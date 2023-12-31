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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя назвал атаку на Белгород терактом против мирного города

Источник:
ТАСС
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород — это заранее спланированный теракт против мирного города, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Не менее 22 человек, в том числе 3 ребенка, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины центральной части Белгорода. Пострадали 109 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей», — приводит ТАСС слова полпреда, сказанные им созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Небензя указал также, что к организации этого теракта причастны «американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений». Дипломат подчеркнул, что киевский режим «открыто кичится использованием террористических методов как против своих, так и против российских граждан».

Небензя также отметил, что киевский режим, обстреливая российские города, в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей в угоду западным хозяевам.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%