Количество погибших в Белгороде выросло до 22

Количество погибших при обстреле центральной части Белгорода со стороны Украины выросло до 22. 109 человек пострадали.

«К большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, 25 человек готовят к транспортировке в федеральные клиники. Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона уточнил, что повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, множество автомобилей. Всю ночь продолжалась работа по восстановлению домов, уборке мусора.

«Всего более 2 тысячи человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты», — сообщил Гладков.