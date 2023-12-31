НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Количество погибших в Белгороде выросло до 22

Источник:
Sibnet.ru
477 0

Количество погибших при обстреле центральной части Белгорода со стороны Украины выросло до 22. 109 человек пострадали.

«К большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, 25 человек готовят к транспортировке в федеральные клиники. Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона уточнил, что повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, множество автомобилей. Всю ночь продолжалась работа по восстановлению домов, уборке мусора.

«Всего более 2 тысячи человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты», — сообщил Гладков.

Тема: Военная операция на Украине
Небензя назвал атаку на Белгород терактом против мирного города
Запад предрек Украине неминуемое поражение
ВСУ заявили о небывалом по масштабам ракетном ударе по Украине
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту
Обсуждение (0)
Картина дня
Небензя назвал атаку на Белгород терактом против мирного города
WT увидела провал дипломатии США по всем фронтам
Количество погибших в Белгороде выросло до 22
Диетолог рассказала, как помочь желудку в новогоднюю ночь
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%