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АвтоВАЗ «догола раздел» Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал выпускать Lada Granta в новой и максимально бедной комплектации, из которой убрали порядка 20 позиций.

Так, в автомобиле отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по дверям снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, пишет паблик Avtograd News.

В «голой» Granta нет кондиционера, электрического усилителя руля и подушек безопасности. Кроме этого, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов. Инсайдеры предполагают, что новая версия автомобиля станет базовой в 2024 году.

По всей видимости, причины выпуска «раздетого» автомобиля — дефицит компонентов, вызванный санкциями.

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