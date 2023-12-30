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Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Источник:
РИА Новости
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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода силами ВСУ, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова

Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание должно пройти 30 декабря в 23.00 по московскому времени, однако мероприятие могут перенести на другую дату.

«Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители»,— написал Полянский в своем телеграм-канале.

ВСУ ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. По данным МЧС, погибли 14 человек, включая двоих детей, еще 108 человек пострадали.

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Политика #Мир #Россия
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